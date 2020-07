Portugal mantém-se fora dos "corredores turísticos" do Reino Unido

A Inglaterra renovou a lista de países que integram os seus “corredores turísticos” e Portugal ficou mais uma vez de fora. Assim, vai continuar a ser exigido a todos os passageiros oriundos de território português, que façam uma quarentena mínima de 14 dias ao chegarem a Inglaterra. O ministério dos Negócios Estrangeiros britânico deixou de desaconselhar viagens não essenciais para vários destinos, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, sendo que estes territórios continuam sujeitos a quarentena.





A nova lista de países integra agora a Estónia, a Letónia, a Eslováquia, a Eslovénia e as ilhas de St. Vincent, nas Caraíbas. A partir do dia 28 de julho, os viajantes que chegarem destes países estão isentos de cumprir quarentena e podem entrar sem restrições. O Ministério dos Transportes inglês revelou ainda que vai avaliar, todas as semanas, as situações epidemiológicas dos países em questão e, consoante a evolução da pandemia nestes locais, podem vir a ser introduzidas alterações.