Portugal, o Dia D e as cedências de Salazar aos Aliados

minério de elevada importância para a indústria de guerra,

Os aliados chegaram a entrar em contacto com os militares e políticos do Estado Novo, incluindo o presidente da República, marechal Carmona, no sentido de prepararem uma alternativa a Salazar, por via das armas.

Os aliados reclamavam a Portugal "de Salazar" a cedência dos Açores para criar um ponto de apoio à aviação para combater na II Guerra Mundial. Salazar recuso argumentando que seria uma violação à neutralidade portuguesa e que podia dar asas a uma declaração de guerra pela Alemanha.O início da viragem do rumo do conflito mundial permitiu a Portugal "participar" nos "bastidores" da guerra. Em 1943, após a derrota alemã na Batalha de Estalinegrado, os aliados decidiram tomar as medidas que fosse necessárias, até mesmo invadir o arquipélago, para dispor dos Açores.Com as tropas alemãs derrotados e na impossibilidade de criar novas frentes de guerra, Salazar apressado concedeu-lhes, em agosto do mesmo ano, as facilidades pretendidas.A "guerra do volfrâmio" não tardou a chegar. Sendo Portugal um dos principais países com a maior reserva dobastou a primeira cedência de Salazar para os aliados, cada vez mais impacientes, contraargumentarem. Ao que parece os canhões alemães, fabricados com o volfrâmio português, estavam a matar os soldados ingleses e americanos.Perante tal sublime ameaça, Salazar decidiu decretar o embargo de todas as exportações de volfrâmio.Foi há precisamente 75 anos nas vésperas do "Dia D", Salazar escapava a um golpe de Estado, apoiado pela Inglaterra, e acautelava a sobrevivência do regime por mais três décadas - até ao dia 25 de abril de 1975.