Portugal pode ser excluído dos corredores aéreos do Reino Unido em breve, avança imprensa britânica

adicionado à lista de quarentena obrigatória do governo britânico.

Portugal pode ser excluído dos corredores aéreos do Reino Unido brevemente devido ao aumento de novos casos de covid-19, avança imprensa britânica.O País tem reportado um aumento de novos infetados, o que gera a probabilidade de voltar a ser

O governo do Reino Unido avisa que qualquer país que registe acima de 20 novos casos de coronavírus por 100.000 cidadãos ao longo de uma semana pode perder a isenção de quarentena.



No total, os casos no País são de 16,4 por 100.000 pessoas nos últimos sete dias.



Recorde que Portugal só foi adicionado à lista de baixo risco do Reino Unido no último sábado.