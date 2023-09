Portugal rejeita argumentos russos perante Tribunal Internacional de Justiça

Portugal rejeitou esta quarta-feira perante o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) os argumentos invocados pela Rússia sobre o "genocídio" no leste da Ucrânia para uma intervenção militar no país-vizinho, e também da falta de competência do TIJ no caso.

A posição de Portugal - um dos 32 países que apoiam Kiev no caso a decorrer no TIJ (Haia) -- foi esta quarta-feira transmitida por Patrícia Galvão Teles, diretora do Departamento de Assuntos Legais do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Quando um Estado não efetuou de boa fé uma avaliação de genocídio ou de risco grave de genocídio, não pode invocar o 'compromisso de prevenir' o genocídio no Artigo I da Convenção como justificação para a sua conduta. Isto inclui a conduta que envolve a ameaça ou o uso da força que seria contrária ao direito internacional", referiu, na argumentação esta quarta-feira apresentada no tribunal internacional.