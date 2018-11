Presidente chinês vem a Lisboa assinar 19 acordos de cooperação

Xi Jinping vai se recebido pelas mais altas figuras do Estado em visita de dois dias.

Por Lusa | 11:44

O Presidente chinês, Xi Jinping, que realiza para a semana uma visita de dois dias a Portugal, será recebido pelas principais figuras do Estado e assinará acordos nas áreas da cultura, ciência, agroindústria ou comércio.



Numa nota divulgada esta sexta-feira pela Presidência portuguesa, é referido que Xi Jinping estará em Lisboa em 4 e 5 de novembro, sendo recebido pelo homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa.



"Está prevista a assinatura de um total de 19 instrumentos legais que culminam um processo de intensa negociação bilateral em áreas que vão da cultura à ciência e da agroindústria ao comércio", acrescenta.



Segundo a mesma nota, o Presidente da República Popular da China estará acompanhado "de uma extensa delegação de alto nível".



No poder desde 2013, esta será a primeira visita de Estado do Presidente Xi Jinping a Portugal e a terceira de um chefe de Estado chinês, depois de Jiang Zemin, em 1999, e de Hu Jintao, em 2010.



A nota da Presidência portuguesa refere que a visita, de que não detalha o programa, se desenrolará em Lisboa, ilustrando "a proximidade e a partilha entre os povos português e chinês ao longo de cinco séculos de História".



Agenda preenchida com muitas viagens



O presidente chinês chegou esta quinta-feira à Argentina, onde vai participar na cimeira do G20. Antes, fez uma visita de dois dias a Espanha, onde foi recebido pelo presidente do governo, Pedro Sanchez e pelo rei Felipe VI.



A deslocação do chefe de Estado chinês a Lisboa ocorre a cerca de três meses do 40.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Lisboa e Pequim.