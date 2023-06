Um homem português foi detido em Espanha após ser apanhado a conduzir um camião com uma taxa de álcool no sangue de 1,22g/l, na autoestrada A-66, em Villafranca de los Barros, Badajoz. A taxa é oito vezes superior à permitida no país para o tipo de veículo conduzido pelo português.

Segundo o jornal espanhol La Razón, o alerta foi dado às autoridades por um outro automobilista, que se apercebeu do comportamento do condutor. Ao ser intercetado pela Guardia Civil, o homem foi sujeito ao teste de alcoolemia.

O condutor está sujeito a uma pena de seis meses de prisão e pode ainda ficar impedido de conduzir por um período entre um e quatro anos.