Um homem português atropelou uma jovem italiana, de 18 anos, na passada quinta-feira em Valleta, Malta.

A jovem, que seguia numa trotinete, ficou gravemente ferida. Segundo o jornal Malta Times, a vítima foi socorrida no local pela equipa médica de primeiros socorros e transportada para o Hospital Mater Dei, onde ainda se encontra internada.

O homem de nacionalidade portuguesa, de 38 anos, vive em Malta e conduzia um Audi A3.

As autoridades locais investigam as causas do acidente.