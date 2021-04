Português com amnésia encontrado em São Paulo. Amigos reconheceram foto

Um português encontrado com amnésia no centro de São Paulo, no Brasil, foi reconhecido por amigos ao fim de 20 dias. Pedro Duarte pediu ajuda à polícia quando se apercebeu que tinha perdido a memória.



Foi transportado para o hospital Barra Funda onde ficou durante 20 dias. A sua fotografia começou a ser divulgada nas redes sociais e depois da reportagem da Record TV, foi reconhecido por amigos que se dirigiram à unidade hospitalar.





No local, os amigos referiram que conheciam Pedro de festivais de cinema e mostraram fotografias de alguns momentos com ele entre os anos 2014 e 2016.Durante os 20 dias de internamento, os médicos perceberam que Pedro era uma pessoa saudável mas que tinha perdido a memória. O português pediu livros para ler enquanto aguardava que alguém o reconhecesse ou que, a memória voltasse.Os amigos contaram ainda que parte da família de Pedro vive em Lisboa.