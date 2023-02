Português com taxa de álcool de 2,14g/l conduzia camião com 30 mil litros de vinho

ziguezaguear na sua faixa

presente ao tribunal de Mont-de-Marsan.

A polícia francesa deteve esta segunda-feira um homem português, de 63 anos, que conduzia embriagado um camião-cisterna com 30 mil litros de vinho na A63 perto de Labouheyre, em Landes. O detido registou uma taxa de álcool no sangue de 2,14g/l.De acordo com um comunicado da Gendarmerie des Landes, o homem foi intercetado por volta do meio dia quando foi visto avistado "". O condutor foi depois submetido a um teste de alcoolemia, que indicou que este conduzia com uma taxa de álcool no sangue de 2,14g/l, quatro vezes mais que o permitido por lei.A polícia retirou a carta de condução ao português e apreendeu o camião. O homem vai ser