Português de 22 anos condenado a 16 anos de prisão por assaltar e violar mulheres em França

Um jovem português de 22 anos, João Gomes Gonçalves, foi condenado a 16 anos de prisão em França por ter roubado, com recurso a violência, duas mulheres na casa dos 60 anos.Segundo avança a imprensa francesa, o homem admitiu estes crimes que cometeu, em 2017, em Nice. É ainda acusado de ter abusado sexualmente dessas mesmas duas mulheres, mas, neste caso, negou tê-lo feito.De acordo com o tribunal, o homem ter-se-á aproveitado das mulheres, tendo usado um andaime para escalar o prédio onde moravam as vítimas e entrar pela janela.O procurador do tribunal de Nice havia solicitado 18 anos de prisão, mas a pena foi reduzida.