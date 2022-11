Português detido em encontro neonazi no Brasil fica em prisão preventiva

Um português foi detido junto com outros sete homens durante um encontro de neonazis em Santa Catarina, no sul do Brasil, e ficou em prisão preventiva esta terça-feira, segundo a imprensa local.

De acordo com o portal de notícias G1, os oito homens que foram detidos em São Pedro de Alcântara, cidade localizada no interior do estado de Santa Catarina, integram um alegado grupo neonazi internacional.

O promotor de Justiça Luiz Fernando Pacheco, responsável pelo caso, disse ao G1 que as investigações até ao momento indicam que o grupo preso defende a ideologia fascista e a apologia ao nazismo.