Português detido no Peru com mais de 157 kg de cocaína

Um português e um brasileiro foram detidos esta terça-feira em Piura, no Peru, na posse de mais de 157 kg de cocaína, segundo o jornal El Comercio.Gonçalo Gabriel Simões Mateus, de 37 anos, e Leonel Do Nascimento Costa, de 35, foram apanhados pelas autoridades em flagrante delito.No apartamento onde residiam, os polícias encontraram 13 caixas de cartão em formato de tijolo, embrulhadas em fita-cola bege e verde. No interior das caixas estava a droga.Também foram encontrados telemóveis e materiais para vender a droga.