Português detido por filmar peregrina a tomar banho. Foi apanhado pelo marido da vítima

Um peregrino de nacionalidade portuguesa, com cerca de 50 anos, foi detido esta quarta-feira, em Espanha, por filmar - com o telemóvel - outra peregrina enquanto esta tomava banho, no albergue onde ambos estavam hospedados. O marido da mulher apanhou o detido em flagrante.Foram os gerentes do albergue que chamaram a Guarda Civil, depois de conseguirem controlar a situação e evitar que houvesse agressões entre os dois homens, avança o jornal La Voz de Galícia.O suspeito foi preso, depois de prestar depoimento, mas foi libertado esta quinta-feira, de manhã, acusado de crime contra a privacidade e após comparecer perante o juiz do Tribunal de Chantada, em Espanha.A Guarda Civil vai entregar a gravação ao tribunal e o processo será enviado para o tribunal competente, para se realizar o julgamento.