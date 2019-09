Português detido por matar colega de casa com tesoura em Espanha

Um português de 79 anos foi detido na madrugada deste sábado depois de assassinar com uma tesoura o colega de casa no bairro Son Gotleu, em Palma de Maiorca, Espanha.



O brutal homicídio teve lugar pelas 23h30 de sexta-feira – menos uma hora em Portugal continental. As discussões entre o idoso e os dois colegas com quem partilhava casa eram cada vez mais intensas.





Num novo desentendiemento que revelou-se fatal para o equatoriano de 51 anos, o português pegou numa tesoura e espetou-a no pescoço da vítima. As equipas de socorro, ao chegarem ao local, depararam-se com a vítima em paragem cardirespiratória e com um choque hemorrágico. Ainda foi transportado para o hospital de Son Espases, onde foi declarado o óbito três horas após o ataque.O idoso, cuja indentidade não foi revelada, foi de imediato detido pela polícia espanhola. A arma usada no crime – que atingiu a vítima nas veias jugulares – foi apreendida pela polícia.Durante a manhã deste sábado, de modo a recolher vestígios e a proceder à reconstituição do crime, as autoridades levaram o português até à residência onde cometeu o crime. Foi nessa altura que o homicida sentiu a ira dos populares. Os amigos e familiares da vítima reuniram-se à porta do apartamento onde viviam e tentaram agredir o suspeito quando este entrou e saiu da casa. A polícia teve de proteger o homicida da justiça popular.

O português vai permanecer preso enquanto se desenrola a investigação ao crime.