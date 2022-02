Um homem português de 53 anos foi encontrado morto dentro do carro durante a noite de quinta para sexta-feira em Sion, na Suiça. De acordo com a imprensa local, o carro terá-se despistado e caído num canal.O veículo encontrava-se capotado quando foi avistado por uma pessoa que ligou para os serviços de emergência ao descobrir a vítima, avançou o Le Nouvelliste.O Ministério Público já abriu uma investigação para apurar as causas do acidente.