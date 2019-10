Português foge à polícia em Espanha a alta velocidade e só é travado quando bate em carro-patrulha

Um jovem português de 26 anos, natural de Chaves, foi detido em Verín, Galiza, em Espanha, após ter fugido de uma patrulha do destacamento de trânsito da Guarda Civil espanhola. Foi apanhado sob o efeito de cocaína, tendo visto a carta de condução ser suspensa.Segundo avança o jornal espanhola Faro de Vigo, o suspeito, que não respeitou as ordens da polícia e colocou-se em fuga, seguia numa viatura de marca Volkswagen Golf sem os espelhos retrovisores externos.O português tentou despistar as autoridades, mas estes acabaram por bloqueá-lo, depois do homem ter embatido num dos carros-patrulha.Após ter sido submetido a testes de álcool e droga, os resultados deram positivo quanto ao consumo de cocaína.O homem é agora acusado de três crimes, dois dos quais de crime contra a segurança no trânsito e de desobediência aos agentes de autoridade.