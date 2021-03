Português infetado com Covid-19 detido em aeroporto no Brasil ao tentar embarcar sem máscara

Um português infetado com Covid-19 foi detido esta sexta-feira de manhã no Aeroporto de Natal, no Brasil, depois de tentar embarcar sem máscara num voo.O cidadão português tinha já residência fixa em Natal, no Brasil, e as autoridades não revelaram o destino da viagem que ia realizar, segundo o G1.O homem tinha um teste positivo à Covid-19 e planeava apresenta-lo à companhia aérea no momento em que embarcasse no voo.As autoridades foram posteriormente acionadas e o português foi levado para uma sala isolada no terminal aéreo. O homem terá agora de permanecer durante 14 dias em isolamento.