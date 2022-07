Um português de 48 anos morreu no Hospital Universitário de Navarra, em Espanha, 14 dias depois de ali ter sido internado em sequência da queda de um andaime, ocorrida quando trabalhava nas obras do corredor ferroviário de alta velocidade do país.O acidente ocorreu a 15 de julho e o português só faleceu na sexta-feira, dia 29, vítima dos graves ferimentos que sofreu no corpo todo, após a queda.