Português morre atropelado por comboio em Espanha

Um português de 63 anos, natural de Monção, morreu na passada segunda-feira, ao ser atropelado por um comboio que passava pelo concelho de Crecente, em Espanha. Segundo o jornal Faro de Vigo, o atropelamento aconteceu pelas 13h00, quando o homem, que tentava regressar a Portugal a pé, pela linha do comboio, foi atropelado.Depois do acidente, foi o Administrador de Infraestruturas Ferroviárias (ADIF) que contactou as Urgências Sanitárias, a Policia Local, Guardia Civil e os Bombeiros. Foi também mobilizado um helicóptero, pois o homem encontrava-se vivo quando foi assistido, mas acabou por morrer posteriomente.A vítima tinha saído no domingo com a família para um passeio a pé, contudo, decidiu depois regressar sozinho. Quando a família já tinha terminado o percurso, o homem ainda não tinha regressado, pelo que comunicaram o seu desaparecimento às autoridades.A Guarda Civil diz que o caminhante pode-se ter desorientado e tentado seguir caminho pela linha do comboio.