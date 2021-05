Português morre durante treino de futsal no Luxemburgo

Um emigrante português de Celorico de Basto morreu na quarta-feira depois de ter sofrido um ataque cardíaco durante um treino de futsal, no Luxemburgo.

Segundo o "Jornal do Luxemburgo", Raul Monteiro estava a treinar com a formação do Union Futsal 20, quando se sentiu mal. O português ainda pediu ajuda, mas apesar dos esforços das equipas de socorro acabou por morrer no local.

Os amigos do português ficaram em choque com a notícia e utilizaram as redes sociais para lamentar a morte e para deixar mensagens de conforto à família.

Raul Monteiro tinha cerca de 40 anos e residia em Reisdorf.