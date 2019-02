Português morre em incêndio em navio na África do Sul

Outras cinco pessoas morreram na embarcação que estava em reparação.

15.02.19

no porto de Durban na África do Sul.



A notícia da morte do nazareno Nuno Mariano Rocha, chefe de máquinas, de 32 anos, chegou ainda esta sexta-feira à noite à família, pela própria administração da empresa, segundo avança a rádio Terra Nossa. Além do português morreram cinco moçambicanos ao serviço da empresa.



A violência do incêndio na casa das máquinas acabou por tornar as operações de combate ao fogo mais complicadas. As vítimas terão morrido, ao que tudo indica, da falta de oxigénio e inalação de gases.

Segundo a mesma fonte, os trabalhadores participavam numa operação de reparação com alguma profundidade.