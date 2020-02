Um homem português, de 46 anos, morreu e outro, cuja nacionalidade não se sabe, ficou ferido este sábado de madrugada num incêndio habitacional, na cidade de Sanem, no Luxemburgo.



O sobrevivente foi transportado para uma unidade hospitalar.





d'Esch

De acordo com a televisão luxemburguesa RTL, a morte do homem foi confirmada na manhã deste sábado pelas autoridades locais.O alerta para este incêndio foi dado cerca das 02h00 (01h00 em Portugal Continental). O fogo deflagrou no primeiro andar da casa, localizada na RuaO fogo foi dado como extinto pelos bombeiros locais cerca das 03h45 (02h45 em Portugal Continental).