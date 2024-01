Português morre em violenta colisão entre dois carros na Galiza

Um português, com cerca de 50 anos, morreu, esta sexta-feira, numa violenta colisão entre dois carros na estrada AC418 em Malpica, na Galiza, Espanha.O alerta foi dado às 14h00.Num dos automóveis seguia um casal. O homem, emigrado na Suíça, foi desencarcerado e o óbito foi declarado no local. A mulher sofreu ferimentos graves e foi hospitalizada na Corunha. O casal estava de férias com o filho.Também uma mulher espanhola, condutora do outro carro, foi transportada para o hospital com vida, mas acabou por morrer.A Guardia Civil espanhola está a investigar as causas do acidente.