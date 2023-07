Português morto a tiro perto de feira agropecuária na Colômbia

Dois homens foram mortos a tiro na noite desta quarta-feira, em Bogotá, na Colômbia. Uma das vítimas tinha nacionalidade portuguesa.De acordo com o Infobae, os indivíduos participavam numa feira agropecuária, conhecida por Agroexpo. Os criminosos, que seguiam numa mota, usaram um silenciador para não gerar muito barulho ou causar pânico e colocaram-se em fuga após os disparos.Até ao momento, desconhecem-se as motivações para o crime. As autoridades colombianas estão a investigar o caso.

Já esta quinta-feira, a direção do centro de convenções (Corferias) lamentou as mortes e repudiou a violência ocorrida nas imediações do recinto na quarta-feira.

"Desde a ocorrência dos factos, a Corferias tem estado em contacto permanente com as autoridades competentes para prestar toda a colaboração e fazer o acompanhamento necessário. A Corferias manifesta a sua solidariedade com as famílias das pessoas afetadas", destaca o comunicado divulgado pelos 'media' colombianos.