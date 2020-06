Português motiva agressões entre deputadas

Duas deputadas timorenses envolveram-se em agressões físicas e verbais, tendo sido separadas por outros parlamentares, durante uma discussão sobre o uso do português num debate na comissão de Finanças Públicas. A discussão começou quando Olinda Guterres, do Kmanek Haburas Unidade Nacional de Timor Oan, criticou a deputada do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense Fernanda Lay por falar em português durante um debate.









A vice-presidente do parlamento classificou as agressões como “lamentáveis”, considerando que afetam a dignidade do Parlamento Nacional.