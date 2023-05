Ficou em prisão preventiva o português apanhado no último domingo a conduzir um carro de alta gama onde a Guardia Civil de Ceuta, Espanha, apanhou 90 quilos de haxixe.

A mulher que o acompanhava no carro foi libertada, já que o homem assumiu por inteiro as responsabilidades do transporte e tráfico dos estupefacientes.

Recorde-se que o veículo onde seguia o casal português foi apanhado no porto daquele protetorado espanhol em Marrocos, quando tentava atravessar de barco para a cidade espanhola de Algeciras.