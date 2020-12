Português que apoiou Bolsonaro diz que maioria se arrependeu do voto

O emigrante português Gonçalo Carvalho, que em 2018 apoiou Jair Bolsonaro para a Presidência brasileira, afirmou hoje à Lusa que acredita que o arrependimento é generalizado entre os que votaram no atual chefe de Estado.

"Na ocasião, estávamos entre a situação de termos de votar no Bolsonaro por exclusão de partes. A solução era manter aquilo que já estava há 16 anos, que era o Partido dos trabalhadores (PT), ou ter uma mudança. Era como escolher entre levar um tiro num braço ou numa perna, ambas as opções eram más. A maioria optou por fazer essa mudança. Acredito que grande parte já se arrependeu de ter votado em Bolsonaro", disse Gonçalo Carvalho, empresário do ramo da restauração.

Em outubro de 2018, pouco antes da eleição que levou Bolsonaro a tornar-se no 38.º Presidente do Brasil, a comunidade portuguesa no Rio de Janeiro encontrava-se extremamente dividida entre o candidato do PT, Fernando Haddad, e o atual chefe de Estado, que concorreu pelo Partido Social Liberal (PSL).