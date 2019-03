Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português resgatado de zona inacessível em Moçambique

José Arsénio Fonseca, de 72 anos, já está com as filhas na Beira.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Nada se sabia de José Arsénio Fonseca, de 72 anos, desde que o ciclone ‘Idai’ devastou o centro de Moçambique, no dia 15, provocando pelo menos 468 mortos. Era um dos portugueses que não conseguiam contactar. Até ontem de manhã.



Quatro fuzileiros em missão especial de busca e salvamento palmilharam terreno durante 3 horas e encontraram-no em Bandua, onde apenas se entra e sai de helicóptero.



Emocionado mas "em situação estável e bem de saúde" foi reunido com a família ao final da tarde, sendo abraçado pelas filhas no aeroporto da Beira. José era aquele que as autoridades tinham como de "preocupação alargada".



A sua quinta foi destruída pela força das águas e o homem ficou isolado e incontactável no meio do grande lago gerado pelas cheias.



"Era conhecido na embaixada, no consulado e na comunidade portuguesa. Estava incontactável e merecia preocupação por parte dos filhos que já se tinham dirigido várias vezes ao consulado", adiantou José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, que está na Beira.



A listagem de portugueses incontactáveis tem agora cinco nomes, pessoas que nem há certeza que estivessem no país.



A passagem do ciclone ‘Idai’ em Moçambique, Zimbabwe e Malawi fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas, segundo as Nações Unidas.



Confirmados cinco casos de cólera

As autoridades confirmaram ontem os primeiros cinco casos de cólera na cidade da Beira na sequência da passagem do ciclone ‘Idai’.



Os casos foram detetados no bairro de Munhava e a origem foi rastreada até um poço, que já foi selado. Além da cólera, as autoridades enfrentam centenas de casos de diarreia aguda, que já fez várias vítimas.



Papa visita o país em setembro

O Papa Francisco vai visitar Moçambique de 4 a 6 de setembro para mostrar solidariedade com o povo moçambicano após a tragédia causada pelo ‘Idai’, anunciou o presidente Filipe Nyusi.



A visita "é um marco histórico e uma oportunidade para reforçar a fé do povo", disse.