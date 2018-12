Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português salva 40 pessoas em restaurante de Estrasburgo

Espaço foi esconderijo de dezenas nas horas após ataque terrorista.

Por Magali Pinto | 01:30

A noite em que o terror atacou novamente a Europa, deixando um rasto de morte e medo, fica marcada pela tragédia mas também por histórias de sobrevivência e altruísmo.



Luís Ferreira, emigrante português, é dono do restaurante La Patrie, em Estrasburgo, e na terça-feira escondeu no local mais de 40 pessoas em pânico com o atentado.



Luís tinha o restaurante cheio na noite do ataque terrorista. "Tinha vários comissários e deputados do Parlamento Europeu no restaurante. Ficaram cheios de medo. Estávamos todos em pânico! Pediram-me para se protegerem aqui. Estamos a cinco minutos do local do atentado. Ouvíamos a Polícia a passar. Toda a gente só saiu daqui à uma da manhã quando não havia perigo. Foi uma noite de horror", desabafa ao Correio da Manhã.



"Quando saio do restaurante lembro-me sempre do que aconteceu. Estamos tristes, morreram pessoas inocentes", lamenta o emigrante português que vive em Estrasburgo há vários anos.



Além de Luís Ferreira, muitos portugueses viveram de perto a noite do ataque mas não há registo de vítimas ou feridos de nacionalidade portuguesa na sequência do atentado num mercado de natal, levado a cabo por Chérif Chekatt.



"Vítima em morte cerebral é um amigo e adorava Portugal"

"Estava a 500 metros do local do atentado, mas só tive noção quando peguei no carro pelas 20h30 e desloquei-me pela cidade, vi a agitação policial e de bombeiros em todo o lado", disse ao CM Rui Barata, conselheiro das comunidades portuguesas.



"Fico ainda mais triste porque conheço a vítima em morte cerebral, estivemos juntos na direção de uma associação de estudantes portugueses, ele é polaco, é um amante de Portugal e da língua portuguesa", contou.