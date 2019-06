Português salva camionista após despiste em Espanha

O motorista terá adormecido.



De acordo com a Guarda Civil espanhola, em declarações ao jornal, foi o português quem ligou às autoridades e afirmou que tinha retirado a vítima do interior do camião.



A estrada esteve cortada durante várias horas.

Um camionista português ajudou a salvar um colega após um aparatoso acidente durante a madrugada desta quinta-feira na A52, perto de Verín, Espanha. O camião onde seguia a vítima começou a arder após o despiste. Graças à rápida intervenção do português o homem apenas sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado às 03h30. Segundo o jornal espanhol Faro de Vigo, o camião onde seguia a vítima transportava refrigerantes, doces e congelados.