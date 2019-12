Português supera bullying e conquista prémio de "melhor aluno do ano" no País de Gales

Márcio Paxio é um exemplo de superação. O jovem português de 18 anos ultrapassou anos de bullying após ter emigrado para o Reino Unido aos 11 anos.



O jovem português, determinado, focou-se na escola para se tornar barbeiro e acabou por conseguir conquistou um prémio do governo do País de Gales como barbeiro. Márcio foi nomeado "aprendiz do ano" entre 34 finalistas de várias categorias.





É um reconhecimento, espera que seja, apenas o princípio", conclui.

O jovem nasceu em Portugal e mudou-se para Merthyr, no Reino Unido, aos 11 anos para viver com a tia.Apesar do bullying de que sofreu, Márcio conseguiu alcançar o sucesso como barbeiro e também como modelo, uma carreira que iniciou nos seus tempos livres."Tem sido uma longa jornada para ganhar este prémio e estou ansioso pelo futuro na minha carreira", afirmou ao jornal britânico Mirror.