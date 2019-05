Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portuguesa assassinada à facada pelo marido nos Estados Unidos

Dois filhos do casal estavam em casa no momento do ataque.

10:16

Uma portuguesa de 43 anos, foi assassinada à facada pelo marido, Ilton Rodrigues, brasileiro de 48 anos, nos Estados Unidos na passada sexta-feira.



A vítima, Telma Brás, trabalhava nas limpezas e foi encontrada em casa, caída na sala. O marido estava ao lado do corpo no momento em que as autoridades chegaram ao local. Ilton, trabalhava numa companhia de jardinagem do irmão.



O homem tentou o suicidio, cortando os pulsos, mas foi levado de urgência para o hospital, onde se encontra a recuperar da cirurgia.



Os dois filhos do casal, de 17 anos e 7 anos, estavam em casa no momento do ataque.



Telma Brás tinha chegado aos Estados Unidos a 26 de junho de 2014.