Portuguesa detida por fugir com as duas filhas menores no Reino Unido

Sónia Duarte, de 37 anos, tem um passado ligado às drogas e é acusada de negligência infantil.

13:39

Sónia Duarte, uma mãe de origem portuguesa, foi detida por se ter ausentado com as duas filhas e o companheiro sem avisar os serviços sociais, no Reino Unido.



Suria Ganhao, de quatro anos, e Leticia Almond, de três meses, foram encontradas na passada segunda-feira em Blackpool, depois de terem desaparecido na sexta-feira em Preston.



A portuguesa, de 37 anos, e Jonhathan Almond, de 30, foram detidos por suspeitas de negligência infantil, apesar de as crianças não apresentarem sinais de violência.



As autoridades receberam o alerta por parte dos vizinhos que estranharam a ausência da família, que estava a ser acompanhada pelos serviços sociais. Sónia Duarte tem um historial de consumo de drogas e o companheiro é um ex-presidiário libertado há poucos dias.