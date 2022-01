Uma mulher portuguesa está a dar que falar no Reino Unido após ter tentado travar um assalto a uma loja em Browning Road, Londres, e ter atacado o ladrão que ameaçou a funcionária que estava na caixa. O momento foi captado por câmaras de vigilância.No vídeo do momento, a que o CM teve acesso, é possível ver o ladrão a entrar, de arma (o que parece ser uma faca) na mão, com o rosto coberto por um passa-montanhas.