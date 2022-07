Portuguesa morre em queda de mais de 20 metros durante caminhada nas Astúrias

Uma mulher portuguesa morreu no final da tarde de sábado depois de cair de uma queda de mais de 20 metros na Rota de Cares, no Parque dos Picos da Europa, nas Astúrias.A vítima que estava acompanhada pelo marido e por um grupo de caminhada com mais de 50 pessoas, apoiou-se numa das cercas que limitava o caminho para o rio, mas esta acabou por ceder, fazendo-a cair, segundo o jornal El Comercio.Os companheiros acionaram os serviços de emergência, enquanto o marido desceu rapidamente a escarpa para tentar ajudar a mulher.Segundo a imprensa espanhola, uma equipa de resgate conseguiu arrastar a mulher até à margem do rio e tentaram realizar manobras de reanimação. Porém, já nada foi possível fazer pela vítima.