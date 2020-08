Portuguesa na Califórnia cria aulas de culinária 'online' para americanos

A portuguesa Anabela Viralhadas, que vive na Califórnia desde 2016, lançou a série 'online' "Cooking with Bela" para ensinar culinária tradicional aos americanos interessados em aprender a fazer pratos típicos de Portugal.

"A quarentena chegou e eu estava a sentir as pessoas muito tristes", disse à Lusa Anabela Viralhadas, explicando que foi por isso que teve a ideia de começar a dar aulas de cozinha usando a plataforma Zoom. "Muita gente aderiu logo, porque gostam muito da minha comida", acrescentou.

O público-alvo é sobretudo o americano e inclui pessoas com alguma ligação à comunidade portuguesa, que não têm grandes conhecimentos de cozinha. "Tenho muitas que dizem que a sogra é portuguesa e gostavam de lhe fazer uma surpresa", explicou, ou em que "o marido é português e não sabem fazer nada".

Desde maio, Anabela Viralhadas já ensinou a fazer pão, feijoada à portuguesa, sangria, pão de ló, pão com chouriço, serradura e queijadas de leite, entre outros pratos típicos.

"Ver um sorriso na cara de uma senhora de 60 anos que pela primeira vez conseguiu fazer pão na vida dela é fantástico", admitiu a portuguesa, que vive em Brentwood, norte da Califórnia. "Acho que as famílias americanas são muito desconectadas nesse sentido", frisou.

A maior dificuldade que sentiu foi a adaptação dos ingredientes. "Houve um desafio muito grande que era traduzir as receitas portuguesas para a qualidade dos produtos em vários países, o que não é fácil", explicou.

"Aqui a farinha é pesadíssima em relação à farinha portuguesa e o açúcar é três vezes mais doce", apontou, frisando que a manteiga e o leite também não são iguais. Para fazer as receitas normais, "e dar a conhecer a cultura portuguesa", foi preciso experimentar e ajustar constantemente.

Nem sempre essa adaptação é possível, reconheceu. "Há uma coisa que não consegui: adorava a minha tarte de maçã em Portugal e aqui é difícil arranjar maçã reineta".

Após a experiência dos últimos meses, Anabela Viralhadas está a começar a alargar o seu plano e a pesquisar alternativas sem glúten e vegetarianas, que irá abordar no futuro. Pretende também criar um formato individual.

"Agora estou com uma ideia nova de dar aulas particulares, porque notei que as pessoas ficam com vergonha de dizer que não sabem quando estão 20 pessoas numa classe de Zoom", adiantou a portuguesa, notando que pode ser difícil para alguém com muito poucos conhecimentos acompanhar uma aula de grupo. "O que eu gosto mesmo é ensinar àquela pessoa que não sabe nada. O meu alvo são essas pessoas", vincou.

Com as aulas a crescerem em popularidade junto do público norte-americano, Anabela começou também a ter alunos de outras partes do mundo, incluindo África do Sul e mesmo Portugal.

"Estou também a ter público português", afirmou, o que a deverá levar a traduzir o seu 'site' e blogue, atualmente em inglês. "Mesmo portugueses de Portugal estão super interessados nas minhas coisas", assegurou, algo que considerou notável e não planeado.

A periodicidade das aulas "Cooking with Bela" deverá passar a ser repartida entre grupos e particulares, com a portuguesa a apontar para três vezes por semana.

Antes da pandemia de covid-19 obrigar ao confinamento, Anabela estava a estudar contabilidade, um plano que agora está em suspenso. As aulas de culinária marcaram uma mudança na sua vida que foi inesperada.

"Gosto muito de conviver e tive sempre muitas amigas que gostavam da minha comida, dava festas, fazia comida para toda a gente e tentava explicar e ensinar", contou. "A minha paixão pela cozinha esteve sempre em mim", concluiu.