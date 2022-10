Portuguesa suspeita de homicídio em França detida em Espanha

para que fossem tomadas medidas de investigação para recolher provas em matéria penal em Espanha -

Uma portuguesa procurada pelos crimes de homicídio e participação numa rede criminosa em França, foi detida, esta quinta-feira em Castela, Valência, Espanha.Segundo o jornal ABC España, a fugitiva era procurada pelas autoridades francesas por suspeitas de estar envolvida num homicídio com recurso a arma de fogo, em abril. A polícia francesa referiu que a mulher procurada deu cobertura aos alegados autores do crime, transportando a arma do crime e fugindo do local num veículo.A investigação começou em Espanha, em agosto, quando as autoridades francesas informaram a Polícia Nacional espanhola que a fugitiva poderia estar em Espanha. Depois das autoridades francesas emitirem uma ordem de investigação Europeia -com o objetivo de tentar localizar a mulher, as autoridades conseguiram descobrir que a suspeita poderia estar algures na Comunidade de Valência.Depois de várias operações de vigilância, a fugitiva foi localizada e detida pelas autoridades espanholas.