Os portugueses consideram que Lula da Silva é o melhor Presidente para o Brasil, de acordo com uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã. Metade dos inquiridos vê com bons olhos o regresso ao poder do antigo chefe de Estado brasileiro, contra apenas 9,7% dos que gostariam de ver Jair Bolsonaro continuar no Palácio do Planalto.









