Portugueses detidos com 90 quilos de haxixe escondidos no reboque do carro em Ceuta

Dois portugueses foram detidos no porto de Ceuta, depois de terem sido encontrados 90 quilos de haxixe dissimulados em dois fundos falsos do atrelado do Mercedes em que seguiam, segundo as autoridades espanholas.

De acordo com um comunicado divulgado pelo comando local de Benemérita na segunda-feira, um cão especializado na deteção de droga assinalou a possível existência de estupefacientes no reboque da viatura, que iria seguir para Algeciras pelas 15h00.

Os agentes de serviço efetuaram um "exame exaustivo" à viatura topo de gama e ao reboque, na lateral do qual encontraram os 90 quilos de resina de haxixe escondidos em dois fundos falsos.

O condutor e a companheira, ambos de nacionalidade portuguesa, foram detidos e a droga apreendida.