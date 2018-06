Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses envolvidos no tráfico de madeira ilegal no Congo

Empresa detida por três irmãos luso-angolanos é apontada por uma Organização Não Governamental.

Uma empresa de três irmãos luso-angolanos é apontada por uma Organização Não Governamental como responsável pela exportação ilegal de madeira do Congo para a Europa.



De acordo com um relatório da Global Witness, a Norsudtimber, com sede no Liechtenstein, explora uma área equivalente à Suíça e exporta ilegalmente 90% da produção.



Portugal e França são apontados como a porta de entrada desta madeira na Europa. A empresa considera as suspeitas infundadas.