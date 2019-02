Portugueses filmam avalanche que fez um morto e deixou pessoas soterradas na Suíça

Imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Avalanche ontem na Suíça. Vídeo com som, filmado por um miudo português. pic.twitter.com/czt1fi0GsP — Distress signal (@diogomuli) 20 de fevereiro de 2019

Dois portugueses filmaram a avalanche que matou uma pessoa na estância de Crans-Montana, no sul da Suíça. As imagens foram divulgadas nas redes sociais, mais especificamente por um utilizador no Twitter.No vídeo é possível ver o momento em que se deu a avalanche, durante a qual vários esquiadores gritaram em desespero.Recorde-se que, para além de um morto, a avalanche deixou entre 10 e 12 pessoas soterradas, na passada terça-feira.As buscas pelas pessoas desaparecidas estão suspensas.