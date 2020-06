Portugueses infetados com Covid-19 em matadouro "obrigados a trabalhar"

Um dos três portugueses infetados com Covid-19 num matadouro de Gutersloh, na Alemanha, denunciou que os funcionários foram obrigados a continuar a trabalhar mesmo depois de terem sido confirmados vários casos positivos na empresa."Estávamos a trabalhar como antes, todos juntos, sem qualquer medida diferente. (...) Eles queriam que o trabalho não parasse", afirmou o emigrante português, que trabalha na empresa há mais de duas décadas. A empresa de carnes Tönnies tem cerca de sete mil trabalhadores, dos quais mil e quinhentos testaram positivo ao novo coronavírus. Os três portugueses infetados estão fora de perigo e a recuperar em casa.O surto neste matadouro levou o líder do governo da Renânia do Norte-Vestefália, Armin Laschet, a ordenar na segunda-feira a reimposição das medidas de confinamento nas localidades de Gutersloh e Warendord.