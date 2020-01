Portugueses oferecem toneladas de alimentos e água à Austrália

Um grupo predominantemente de portugueses entregou este domingo mais de 30 toneladas de alimentos, água e outros víveres numa zona a sul de Sydney para apoio a comunidades afetadas pelos incêndios florestais que têm devastado a Austrália."Começou com uma ideia e um post no Facebook e depois foi crescendo", contou à Lusa Ricardo Marques, de 41 anos, que vive desde os 12 na capital australiana, para onde emigrou de Portugal, com os pais.Marques contou que a ideia começou na família e amigos, mas que rapidamente foi crescendo, com as redes sociais a levarem muitos desconhecidos a entregar comida, água, fraldas e outros bens para apoiar populações afetadas.Mais de uma dezena de camiões, entre 10 e 12 carrinhas (algumas com atrelados) e outros carros seguiram desde os arredores de Sydney para a zona de Bateman's Bay, na costa sul de Nova Gales do Sul.O grupo de portugueses diz que foi apenas um gesto de solidariedade. "Juntaram-se à iniciativa pessoas que nem sequer conhecia", frisou Ricardo Marques."Tinha camiões para levar as coisas e por isso pensei em pôr uma mensagem no Facebook a ver se alguém queria contribuir, ajudar. O exército vai agora distribuir tudo por pessoas em algumas zonas muito afetadas e mais remotas", acrescentou.