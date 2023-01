Portugueses presentes no funeral expressam gratidão pelo papa que é inspiração

Vários portugueses que estão esta quinta-feira presentes no funeral de Bento XVI, na Praça de São Pedro, no Vaticano, expressaram gratidão para com o papa emérito, destacando que continua a inspirar as suas vidas.

Madalena Fontoura, psicóloga de 61 anos, que se deslocou de Lisboa a Roma para o funeral, disse à agência Lusa que a participação nas celebrações é "por gratidão com o papa",

"Como católica, morreu o papa, morreu-me um pai, venho fazer parte desta despedida em Igreja", declarou Madalena Fontoura, acrescentando: "Aprendi tanto, recebi tanto deste papa que vim à sua despedida".