Portugueses vítimas de exploração vencem empresa em tribunal

Setenta trabalhadores da irlandesa Rimec na Holanda viram ser-lhes retirados indevidamente quase mil euros por mês durante cinco anos.

10:46

Setenta trabalhadores portugueses venceram no tribunal holandês uma empresa da República da Irlanda com quem travavam uma batalha judicial há já cinco anos. Em causa estariam valores que a Rimec deduziu ilicitamente aos funcionários, cerca de mil euros, por mês, a cada trabalhador entre 2013 e 2017.

O caso remonta a 2012, quando os funcionários foram contratados pela empresa de trabalho temporário irlandesa Mecra, que na altura era conhecida por Rimec Ltd. O objectivo seria a construção de um túnel com extensão de 220 quilómetros numa auto-estrada entre Maastricht, no sul da Holanda, e a fronteira com a Bélgica.

No ano seguinte, surgiram denúncias de exploração por parte dos trabalhadores, a maioria cidadãos estrangeiros. Ao que indica o Tribunal de Recurso de Larnhem-Leeuwarden, que conduziu o caso, a empresa terá retirado indevidamente quase mil euros, por mês, a cada funcionário. O valor diria respeito à renda do quarto em que cada trabalhador viva.

A decisão surgiu agora, um ano depois da abertura do túnel. De acordo com a SÁBADO, citando a imprensa nacional, o tribunal decidiu a favor dos funcionários e, assim, estes irão receber da Rimec o valor que foi deduzido ilicitamente, entre 2013 e 2017, nas próximas quatro semanas.

Além disto, os funcionários portugueses passarão agora a possuir direitos às condições de emprego ao abrigo da lei holandesa, onde o salário mínimo está fixado nos 1578 euros. Isto porque quem trabalha na indústria da construção na Holanda, está legalmente sujeito à legislação do trabalho do país.