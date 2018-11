Posição de ursos polares em exposição de natal surpreende clientes de centro comercial

Atração natalícia em Tynwald Mills, na Ilha de Man, dividiu as opiniões.

A posição de dois ursos polares numa exposição de natal provocou várias reações nos visitantes do shopping em Tynwald Mills, na Ilha de Man.

As figuras dos animais do ártico encontram-se expostas numa posição diferente da habitual, levando a várias partilhas nas redes sociais.





@TheLastLeg #isitok A shopping outlet in the Isle of Man set up a lovely polar bear display for Christmas and it looked like this. pic.twitter.com/NtXxfggTm5 — Sam Turton (@TurtonSam) 19 de novembro de 2018





So a Shopping Centre on the Isle of Man just had their Christmas decorations done... pic.twitter.com/4s8MMsd9zn — Liam Rice (@Li4mricee) 18 de novembro de 2018



Momentos mais tarde, as páginas oficiais do centro comercial vieram manifestar o seu pedido de desculpa aos clientes.



"Gostava de agradecer aos nossos clientes por terem entrado no espírito natalício com nossos ursos polares no átrio e podemos garantir que a montra mudou um pouco.

Pedimos desculpa a quem se sentiu ofendido com a nossa exposição interativa", pode ler-se na publicação partilhada na página de Facebook.