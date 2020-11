Operação policial na empresa de jogos Ubisoft no Canadá devido a falso alarme com situação de reféns

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Foi montada uma operação de grandes dimensões na sede da Ubisoft, famosa empresa de jogos em Montreal, no Canadá.Relatos no local davamconta de que a empresa foi invadida por homens armados e que os trabalhadores foram feitos refêns. A polícia local confirmou uma operação em curso e pediu à população para evitar o local. No entanto, mais tarde, veio afirmar que "não foi encontrada qualquer ameaça", mas que o edifício foi evacuado por precaução.Imagens mostram muitos funcionários da Ubisoft no telhado do prédio da empresa. Segundo o Business Insider, a empresa tem parte dos trabalhadores em teletrabalho, pelo que não estavam todos os funcionários no edifício. Responsáveis da Ubisoft adiantam que estão "a trabalhar em conjunto com as autoridades" para resolver a situação.Segundo as autoridades tudo não terá passado de um falso alarme. Não há feridos a registar, apesar do aparato. A operação foi montada após uma chamada para os serviços de emergência. Alguns funcionários barricaram-se nos gabinetes.