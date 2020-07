"Posso comer bolachas?": Filho interrompe jornalista em direto durante teletrabalho

editora de assuntos estrangeiros da estação televisiva, Deborah Haynes, estava no ar com o apresentador Mark Austin a debater uma nova lei aprovada em Hong Kong.



ABSOLUTE SCENES ON SKY NEWS pic.twitter.com/EkdJTinkTW — Scott Bryan (@scottygb) July 1, 2020

Uma jornalista britânica da Sky News foi interrompida, esta quarta-feira, pelo filho durante um direto a partir de casa.O filho de Deborah entrou na divisão repentinamente e perguntou à mãe se podia comer bolachas. A jornalista tentou desculpar-se, dizendo que estava "envergonhada", mas acabou por responder à questão do filho e disse-lhe que podia comer duas.Quem parece não ter gostado do momento insólito foi o pivot, que se mostrou irritado com a interrupção mas acabou por dizer que estas coisas acontecem quando se está em teletrabalho.