“Povo brasileiro não quer Lula candidato”, diz Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro minimizou esta terça-feira a notícia de que a Justiça anulou as condenações do ex-presidente Lula da Silva, que volta a poder disputar eleições, garantindo que não tem medo de o enfrentar nas presidenciais de 2022. Bolsonaro disse acreditar que os brasileiros não querem o antigo governante nem como candidato, quanto mais elegê-lo novamente.









“Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 2022, muito menos pensar numa possível eleição dele. As bandalheiras que o seu governo fez estão claras perante toda a sociedade. Os roubos no BNDES [banco público de fomento] e na Petrobras foram da ordem dos milhares de milhões, e a administração dele foi catastrófica”, disparou Bolsonaro sobre uma possível candidatura de Lula.

Na segunda-feira, o juiz Edson Fachim, do Supremo Tribunal Federal, anulou todos os processos instaurados contra Lula pelo ex-juiz Sérgio Moro na Justiça do Paraná, incluindo as duas condenações que levaram o ex-presidente à cadeia. Fachim considerou que Moro e a Justiça do Paraná não eram o foro correto e, além de anular tudo, mandou remeter os casos para a Justiça de Brasília, que terá de decidir se arquiva os processos, se os reinicia do zero ou se aproveita, por exemplo, provas e depoimentos. Porém, nenhuma decisão deverá ser tomada antes das Presidenciais de 2022, garantindo que Lula poderá realizar o sonho de enfrentar Bolsonaro nas urnas.