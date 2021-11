Povo indígena Inuit alerta para impacto das alterações climáticas para quem vive no Ártico

Ativistas Inuit, o povo indígena que habita o Ártico, alertaram esta quarta-feira em Glasgow, para o impacto que as alterações climáticas já estão a ter nas suas localidades e modo de vida.

Parte de uma família bastante envolvida na caça e pesca de subsistência, Victoria Qutuuq Buschman, atualmente bióloga, disse que as alterações climáticas já estão a afetar o número e os locais onde encontravam os animais.

"O nosso conhecimento, que nos diz onde as espécies devem estar, em que época do ano, pode ser desafiado, e às vezes saímos e gastamos muito mais esforço a procurar renas, focas ou morsas", afirmou, durante um evento na 26.ª conferência do clima das Nações Unidas (COP26).